Wandern im Kreis Ahrweiler : Bad Breisig hat weiterhin einen Premium-Rundwanderweg

BAD BREISIG. Das Deutsche Wanderinstitut rezertifiziert einen Premium-Rundwanderweg in Bad Breisig. Eine weitere Urkunde für das Breisiger Ländchen.

In ganz Europa gibt es derzeit 600 vom DWI zertifizierte Premiumwege. Diese sind bei Wanderern äußerst beliebt. So macht das „Breisiger Ländchen“ die Region für Wandertouristen sowie für Einheimische attraktiv.

Der Verlauf des Wanderweges

Der 16,9 Kilometer lange Premium-Rundweg „Breisiger Ländchen“ verläuft als Rundweg von Bad Breisig über Gönnersdorf, Waldorf, Wallers und schließlich über die Mönchsheide zurück nach Bad Breisig. Die Rundtour am Rhein-Burgen-Weg ist ein Ausflug über die Rheinhöhen, bei dem sich die Schönheit und Eigenart der Rhein- und Vordereifel-Landschaft erschließt. Der stete Wechsel zwischen Wald-, Wiesen- und Ackerlandschaften sowie Ausblicke ins Rheintal und in die Eifel machen das „Breisiger Ländchen“ zu einem kurzweiligen Tagesausflug. Die Premium-Rundwege bieten die Möglichkeit, neben den jeweiligen Fernwegen, die immer möglichst nah an der Hangkante zum Rhein bleiben, die Seitentäler und die Rheinhöhen zu erkunden. Dort befindet sich noch so manch idyllische Landschaft oder unvermutete Fernsicht.