Kostenpflichtiger Inhalt: Ehrenamt in der Kommunalpolitik : Bad Breisigs Stadtbürgermeister ohne Büro im Rathaus

Das Bad Breisiger Rathaus: Heute Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung, früher ein Hotel. Foto: Martin Gausmann

Bad Breisig Udo Heuser leitet die 9500-Einwohner-Stadt Bad Breisig nur ehrenamtlich. Woanders würde eine Kommune dieser Größe hauptamtlich geführt. Dass das in diesem Fall nicht so ist, liegt am Konzept der Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz.