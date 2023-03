Unfall auf der B9 bei Bad Breisig Auto fährt in geparkten Lkw: Zwei Personen schwer verletzt

In der Nacht auf Freitag gab es einen schweren Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der B9. Ein Mann aus dem Raum Köln und seine Beifahrerin, die auf der Bundesstraße von Sinzig kommend in Richtung Bad Breisig unterwegs waren, sind in einen geparkten Lkw gefahren. Nach Angaben der Polizeidirektion Mayen ist der Fahrer des Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz vor der Ortslage Bad Breisig aufgefahren. Dabei soll er scheinbar ungebremst in einen geparkten Silozug gekracht sein, der mit 25 Tonnen PVC-Pulver beladen war. Das Auto habe sich bis zur B-Säule unter den Lastwagen geschoben.