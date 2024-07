Unterstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler Anwohner leben seit vier Jahren auf einer Baustelle

Bauarbeiten sind immer mit Beeinträchtigungen und zumeist mit Belästigungen verbunden. Das weiß man auch in der Bad Neuenahrer Unterstraße. Dass sich Bauarbeiten auf einem sich über 250 Meter streckenden Straßenteilstück aber über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren erstrecken können, wusste man dort bislang nicht. Selbst der Eiffelturm in Paris war in der Hälfte der Zeit geplant und aufgestellt, für den Bau des Kolosseums in Rom benötigte man knapp drei Jahre. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage des General-Anzeigers mitteilte, sollen nun die Ausbauarbeiten im November abgeschlossen sein. „Vorab wird voraussichtlich Mitte Juli die Durchfahrt zwischen Willibrodusstraße und Nachtigallenschlag im Straßenbau fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben“, hieß es aus dem Rathaus. Damit werde ein wichtiges Zwischenziel dieses Projektes erreicht.