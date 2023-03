Flut-Schäden in Bad Neuenahr : So sieht es in den Ahr-Thermen knapp 20 Monate nach der Flut aus

Foto: ahr-foto 13 Bilder Bilder vom Inneren der Ahr-Therme knapp 20 Monate nach der Flut

Bad Neuenahr Die Ahr-Thermen in Bad Neuenahr, einst beliebtes Ausflugsziel, stehen seit der Flutkatastrophe verwaist da. Ein Wiederaufbau an gleicher Stelle ist ausgeschlossen. Die Stadt kündigt eine „zeitnahe Lösung“ an. Ein Blick ins Innere.