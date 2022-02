Vorfahrt missachtet : 92-Jährige verursacht schweren Unfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bei einem Unfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler gab es am Mittwoch zwei Verletzte. Foto: Thomas Weber

Bad Neuenahr-Ahrweiler Eine 92-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Vorfahrt missachtet und einen schweren Unfall verursacht. Sie und ein Mann mussten verletzt ins Krankenhaus.



Von Thomas Weber

An der Kreuzung der L83 (Ringener Straße) mit der Sebastianstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat es am Mittwochmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurde laut Polizei eine 92-jährige Autofahrerin, die den Unfall verursachte, leicht verletzt. Auch der Fahrer des zweiten Unfallfahrzeugs zog sich leichte Verletzungen zu.

Kurz vor 13 Uhr befuhr die Seniorin die Ringener Straße aus Richtung Königsfeld in Fahrtrichtung Grafschaft. Zu gleicher Zeit befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer die Sebastianstraße aus Bad Neuenahr kommend in Richtung Ahrweiler. Weil die Seniorin an der Kreuzung die Vorfahrt missachtete, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Ampel seit Flutnacht 2021 defekt

Die Feuerwehr befreite den 30-jährigen Unfallbeteiligten mit technischem Gerät aus seinem Fahrzeug. Dabei musste sie das Dach des Audi abtrennen, um den Mann aus dem Wagen bergen zu können. Der Rettungsdienst brachte den Mann sowie die Unfallverursacherin ins Krankenhaus. Die Straße wurde nach rund eineinhalb Stunden wieder für den Verkehr freigegeben.

Seit der Flutnacht im Juli 2021 funktioniert die Ampel an der Unfallkreuzung nicht mehr. Nachdem die Ahrquerung der L83 wieder hergestellt und die Königsfelder Straße freigegeben wurde, kommt es dort nicht nur permanent zu Gefahrensituationen, auch die Zahl der Verkehrsunfälle ist gestiegen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage des General-Anzeigers.

Behörde lehnt Kreisel ab

In der jüngsten Einwohnerversammlung in Bad Neuenahr war die Installation eines Behelfskreisverkehrs an der Kreuzung angekündigt worden, in der Folge sollte hier sogar ein Kreisel gebaut werden.