Attraktionen im Ahrtal Der Ahrtal-Express fährt wieder durch Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wieder eine kleine Attraktion mehr für Jung und Alt in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der rot lackierte „Ahrtal-Express“ macht wieder seine Runden durch Ahrweiler und Bad Neuenahr. Corona und Flut hatten auch diesem Familienbetrieb sehr zugesetzt und die Fahrten mussten für einige Zeit pausieren. Seit März fährt die Bimmelbahn wieder – allerdings nur an den Wochenenden und Feiertagen. Von 11 bis 17 Uhr können Touristen dann wahlweise an der Station Ahrtor in Ahrweiler (immer zur vollen Stunde) oder im Kurpark in Bad Neuenahr (immer eine halbe Stunde früher) zusteigen.