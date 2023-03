Projekt in Bad Neuenahr-Ahrweiler Das Alpaka Indigo macht flutgeschädigten Kindern neuen Mut

„Das Indigo-Projekt ist ein ganz besonderes und wichtiges Projekt, denn es stellt bei der Vorsorge für mögliche künftige Katastrophen die Interessen und das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt. Es vermittelt altersgerecht wichtiges Wissen und hilfreiche Fähigkeiten, um Kinder besser auf den Umgang mit Krisen vorzubereiten“, sagt Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß bei dem Besuch in der Bad Neuenahrer Grundschule. Dort wurde am Dienstag ein Projekt gestartet, das Kinder auf schwierige Situationen vorbereiten soll. Das Alpaka Indigo-Projekt.