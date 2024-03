Auszeichnung Warum das Are-Gymnasium jetzt eine „Schule der Zukunft“ ist

Das Are-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde durch das Ministerium für Bildung in Rheinland-Pfalz als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet. Das Ziel der Landesinitiative ist die Förderung von wichtigen Zukunftskompetenzen von Schülern und Schülerinnen. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, heterogene Schülerschaft oder die Verteidigung demokratischer Werte stellen neue Anforderungen an das Lernen in der Schule im 21. Jahrhundert dar. Dazu ist ein umfassender Prozess der Schulentwicklung und Transformation notwendig. „Wir haben als Schule das pädagogische Interesse, unsere Schule weiterzuentwickeln und unseren Schülern und Schülerinnen Kompetenzen zu vermitteln, welche sie für ihr späteres Leben wirklich brauchen“, erklärt Nina Pfeil, Schulleiterin des . Die Schule neu zu denken und innovative Bildungsansätze zu entwickeln unterstützt die Landesinitiative.