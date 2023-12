Aufruf ging viral Mehr als 150 Traktoren bei Bauernprotest in Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Nicht mit uns!“ steht auf einem Pappschild geschrieben, das an der Front eines Traktors montiert ist. Weit mehr als 150 Traktoren, Handwerkerfahrzeuge oder auch Lkw waren es, die am Donnerstagabend im Konvoi über die Heerstraße von Ahrweiler nach Heppingen rollten. Rund vier Kilometer lang war die Traktor-Demo, die sich laut hupend durch die Stadt zog. Mit der angemeldeten und behördlich genehmigten Aktion protestierten Landwirte aus der Region gegen die beabsichtigte Streichung von Agrarsubventionen. Dass die Polizei sowohl an der Heerstraße in Bad Neuenahr als auch an der Landskroner Straße in Heppingen in die Verkehrsführung eingreifen musste und den normalen Straßenverkehr umleitete, lag an der überraschend großen Resonanz, die der Aufruf des Bauernverbandes in den vergangenen Tagen gefunden hatte. „Der Aufruf in den sozialen Medien ging viral“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Und so kamen statt der von den Beamten kalkulierten zehn Traktoren mehr als 150 aus allen Teilen des Ahrtals.