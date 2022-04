Nach der Flut : Bad Neuenahr-Ahrweiler baut Apollinarisstadion wieder auf

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler baut nach der Flut das Apollinarisstadion wieder auf. Der Mittelplatz kostet rund eine Million Euro. Die Stadt will das Vorhaben über den Wiederaufbaufonds finanzieren.

In Kürze beginnt in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Wiederaufbau des Apollinarisstadions mit der Wiederherstellung des mittleren Platzes. Das beschloss der Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt in seiner jüngsten Sitzung. Der einstige Hockeyplatz wird dabei wieder mit einem Belag ausgestattet, auf dem neben dem Hockey- auch das Fußballspielen möglich ist. Dem Mittelplatz folgt der Hauptplatz, ehe als dritter Sportplatz das westlich liegende Areal wiederhergerichtet wird. Hier ist derzeit noch eine Containersiedlung untergebracht. Unabhängig von der Wiederherstellung der Plätze erfolgt in einem weiteren Schritt die Herstellung der Gebäude mit den Umkleiden.