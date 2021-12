Arbeiten beginnen 2023 : Bad Neuenahr-Ahrweiler baut Parkhaus mit 500 Plätzen

Bad Neuenahr-Ahrweiler In Bad Neuenahr-Ahrweiler fehlen nach der Flut viele Parkplätze. Nun plant die Stadt ein viergeschossiges Parkhaus mit mehr als 500 Stellplätzen. Die Bauarbeiten sollen 2023 beginnen.

Eigentlich war es ein wichtiges Projekt, das ursprünglich für die Landesgartenschau 2022 vorgesehen war: der Bau eines Parkhauses auf der Freifläche des Parkplatzes „City-Ost“ („Moses-Parkplatz“) in der Bad Neuenahrer Innenstadt. Bedingt durch die Flutwelle und die damit einhergehende Verschiebung der Landesgartenschau um voraussichtlich mehr als zehn Jahre schien das Projekt vorübergehend zum Erliegen gekommen zu sein. Jetzt lebt es wieder auf: Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl den Bau eines viergeschossigen Parkhauses mit mehr als 500 Stellplätzen. Das Projekt soll nun in Angriff genommen werden. Geschätzte Kosten: 7,1 Millionen Euro.

Bereits im Januar, also mehr als sechs Monate vor der Flutwelle, hatte der Stadtrat die seinerzeit erstellte Entwurfsplanung zur Errichtung eines Parkhauses auf dem Parkplatz City-Ost freigegeben und die Verwaltung beauftragt, die Baumaßnahmen auszuschreiben. Ziel sollte damals ein Baubeginn im Februar 2022 sein. Die Eckpunkte: Das Parkhaus soll sich über vier Etagen erstrecken und in Systembauweise erstellt werden. Von den 405 Stellflächen sollen 15 für Menschen mit Behinderung ausgewiesen sein, zudem soll es 143 Autostellplätze für Dauerparker geben. 362 Stellplätze sollen eigens Kurzzeitparkern vorenthalten sein.

Bauprojekt lag wegen der Flut auf Eis

„Die Schaffung von Parkraum im Innenstadtgebiet bleibt auch und insbesondere nach der Flutkatastrophe eine wichtige Aufgabe im Rahmen des Aufbaus der Verkehrsinfrastruktur“, so Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen. Da die Planungen weit fortgeschritten gewesen seien, entsprechende Beschlusslagen der städtischen Gremien vorlagen und auch ein ausführungsfähiges Angebot eingereicht wurde, böte es sich nun an, das Projekt weiterzuverfolgen. „Solange die privaten Parkgaragen nicht saniert und wieder nutzbar sind, wird es ein Parkproblem in unserer Stadt geben“, so Orthen.