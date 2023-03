Ermittlungen gegen Autofahrerin Mit drei Promille in Schlangenlinien durch Bad Neuenahr-Ahrweiler

Zeugenaussagen zufolge hat die Autofahrerin am frühen Donnerstagabend gegen 17.20 Uhr auf der Heerstraße in Richtung Sinzig auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Sie sei etwa beim Überholen eines Fahrradfahrers deutlich auf die Gegenspur geraten. Dadurch sei ein entgegenkommendes Auto zum Abbremsen gezwungen gewesen. Zeugen dieses Vorfalls und weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Schlangenlinien-Tour gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.