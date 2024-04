Einsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler Älterer Mann stirbt in brennender Wohnung

Bad Neuenahr-Ahrweiler · Bei einem Wohnhausbrand in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Mittwochmorgen ist ein älterer Mann ums Leben gekommen. Seine Ehefrau musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

17.04.2024 , 16:46 Uhr

Dieses Wohnhaus in der Ramersbacher Straße ist am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein älterer Bewohner ist dabei verstorben. Seine Ehefrau wurde verletzt. Foto: ahr-foto





Am Mittwochmorgen ist ein älterer Mann bei einem Wohnhausbrand in Bad Neuenahr-Ahrweiler gestorben. Das teilt die Polizei am Nachmittag mit. Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler zu dem Brand in der Ramersbacher Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei laut Polizeiangaben noch nicht klar gewesen, welches Ausmaß und welche Folgen der Brand hatte. Nach kurzer Zeit teilten die Rettungskräfte mit, dass ein älterer Bewohner des Hauses in der brennenden Wohnung verstorben ist. Seine Ehefrau musste verletzt in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung eingeliefert werden, so die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler weiter. Über die Brandursache sei derzeit noch nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen 15 Uhr wurde der Einsatz beendet.

(ga)