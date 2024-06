Kita in Bad Neuenahr-Ahrweiler Bis zu 240 Kindergartenplätze entstehen

Deutschlands größte Baustelle wird um einige Bauprojekte reicher: Die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler hat nun in der Reihe ihrer Bürgerdialoge die ersten Hochbauprojekte vorgestellt, die aktuell in der Planung sind und vor ihrer Umsetzung stehen. War die Gesellschaft seit der Flutkatastrophe in erster Linie mit Tiefbauarbeiten, der Wiederherstellung der Versorgungsstränge, mit Straßen, Sportanlagen und Parks beschäftigt, so kommen nun nach und nach Hochbauprojekte in ihre Realisierungsphase. So auch der notwendig gewordene Neubau zweier Kindergärten. Wiederaufbau-Geschäftsführer Hermann-Josef Pelgrim sprach von „bedeutsamen Projekten“. Kein Wunder: die beiden Kitas werden zusammen nahezu 20 Millionen Euro kosten. Es werden zwölf Kita-Gruppen geschaffen – dies entspricht 240 neuen Kindergartenplätzen.