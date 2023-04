Im Ortsbezirk von Bad Neuenahr-Ahrweiler Hybridfahrzeug geht unter Carport in Flammen auf

Die Anwohner von Ramersbach wurden am Donnerstagmorgen von einem lauten Knall geweckt. Wie die Polizeidirektion Mayen mitteilt, ist innerhalb der Ortschaft unter einem Carport ein Hybridfahrzeug in Flammen aufgegangen. Ein Hundebesitzer hatte bei einem Spaziergang am Morgen den Vorfall gegen sechs Uhr gemeldet.