Kultuausschuss Bad Neuenahr-Ahrweiler : Brücken-Trümmer sollen als Gedenkstätte und Mahnmal dienen

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Kulturausschuss in Bad Neuenahr hat sich mit der Erinnerung an die Flutkatastrophe befasst. Ein Architekt stellte Pläne vor, nach denen aus den Trümmern der Maria-Hilf-Brücke eine Gedenkstätte entstehen soll.

Das Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal soll nicht aus den Köpfen verschwinden. Dafür könnten unter anderem Gedenkorte sorgen, wie sie schon länger diskutiert werden. In Bad Neuenahr-Ahrweiler beschäftigte sich nun der Kulturausschuss mit der Frage nach der bleibenden Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse aus dem Juli 2021. Das Gedenken könnte demnach auf drei Säulen fußen: der Schaffung einer Erinnerungsstätte rund um die Trümmer der Maria-Hilf-Brücke am Rande des Kurparks, die Schaffung einer Gedenkstätte in der Alten Friedhofskapelle auf dem Ahrweiler Ahrtorfriedhof sowie die Schaffung der Wege der Erinnerung als gemeinsame Aktion der betroffenen Kommunen im Ahrtal.

Zu den Trümmern der Maria-Hilf-Brücke hat sich Landschaftsarchitekt Michael Wershofen Gedanken gemacht, die er dem Ausschuss vortrug. Er schlägt dabei vor, mit einer Symbiose aus Mahnmal und Gedenkstätte an die Katastrophe zu erinnern und Bewusstsein für den Umgang mit der Natur zu schaffen. Wershofen schlug zwei Szenarien vor. Ein Betonblock rund um die Umgebung der Brücke, in die diese mit eingebunden wird. Der Block kann mit Geschichten aus der Flut beschrieben werden, eine Infotafel schildert die Fakten der Nacht. Eindeutig von den Ausschussmitgliedern bevorzugt aber wurde eine grüne und sanfte Umgebung der Brückentrümmer in Form einer Heckenbepflanzung, in der das Bauwerk wie eingewachsen ausseht. Symbolisiert werden soll damit auch, dass sich die Natur alles zurückholt. Auch diese Variante würde mit einer Infotafel versehen. Um den Menschen, die am anderen Ahrufer leben, den täglichen Blick auf die Trümmer zu ersparen, schlägt Wershofen als Sichtschutz die Pflanzung von Alleebäumen am nördlichen Ahrufer vor. Diese waren auch vor der Flut dort vorhanden.