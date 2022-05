Videoansprache von Guido Orthen : Bad Neuenahr-Ahrweilers Bürgermeister warnt vor drohendem Unwetter

Wetteraussichten : Temperaturen über 30 Grad in Bonn und Region - ab Freitag Tornado-Gefahr Noch knallt die Sonne vom Himmel und die Menschen in Bonn und der Region genießen sommerliche Temperaturen über 30 Grad. Das schöne Sommerwetter ist aber nicht von Dauer. Bereits am Donnerstag kündigen sich Unwetter an.