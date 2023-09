Einigung im Tarifstreit Beschäftigte von Coca-Cola in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekommen mehr Lohn

Indes gab das Unternehmen kürzlich bekannt, in Bad Neuenahr eine derzeit nicht genutzte PET-Mehrweglinie ab Herbst kommenden Jahres für die Abfüllung von Getränken wie Coca-Cola, Fanta und Sprite wieder in Betrieb zu nehmen. Dafür investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 15 Millionen Euro in neue Anlagenteile. Die PET-Mehrweglinie soll, so heißt es, aufgrund der „konstant hohen Nachfrage nach Coca-Cola Getränken“ in der 1-Liter-PET-Mehrwegflasche wieder in Betrieb genommen werden. Bis Anfang 2021 sei auf der Linie in Bad Neuenahr das Mineralwasser der Marke Apollinaris abgefüllt worden.