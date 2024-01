Wärmesatzung für Bad Neuenahr-Ahrweiler Das Fernwärmenetz soll weiter ausgebaut werden

Im Jahr 2017 schlug das Thema einer Wärmesatzung erstmals in den politischen Gremien von Bad Neuenahr-Ahrweiler auf. Nun ist die Satzung fertig und steht zur finalen Beratung in der nächsten Stadtratssitzung an. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es schon mal eine große Mehrheit, aus den Reihen der FDP gab es gegen den Satzungsentwurf eine Gegenstimme. In Kraft treten soll die Satzung indes erst zum 1. Januar 2025, so zumindest der Plan. Bis dahin wolle man den Bürgern das Werk anschaulich näherbringen. „Wir wollen die Bürger mitnehmen“, machte Orthen deutlich.