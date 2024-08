Grüncard ändert ihr Gesicht Weiterhin ein Erfolgsmodell für den Einzelhandel vor Ort

Kundenbindung ist ein wichtiges Werkzeug des stationären Handels, insbesondere in Zeiten stärker werdender Konkurrenz durch den Onlinehandel. Die perfekte Kombination aus Preis und Service können Billiganbieter im Internet kaum leisten. In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat man das schon vor vielen Jahren erkannt und die GrünCard ins Leben gerufen. Am 1. September 2001 wurden die ersten Karten ausgegeben, 23 Jahre ist das nun schon her. In der Kreisstadt hatten die Anbieter seinerzeit eine Vorreiterrolle inne. Viele Städte folgten ihnen, und in einigen von ihnen gibt es die Kundenbindungssysteme aber schon nicht mehr. Anders ist das in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo die GrünCard eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, so zumindest ihre Macher. Hier sind aktuell mehr als 22.000 Karten im Umlauf, knapp 18.000 werden immer wieder aktiv genutzt. Bei einer Stadt mit knapp unter 30.000 Einwohnern eine hohe Zahl, auch wenn einige Karten im Umfeld der Kreisstadt unterwegs sind. Vor der Flutkatastrophe gab es knapp 50 Akzeptanzstellen, aktuell sind es schon wieder rund 40. Die Tendenz sei aktuell wieder steigend, so Patrick Küpper, der Vorsitzende des Vereins Kundenbindungssysteme AW e.V.. Was er sich wünscht, wären mehr Gastronomen als Partner der Karte. Die GrünCard hat derzeit fast ausschließlich Händler als Akzeptanzstellen.