Wohnhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler Warnapp warnt nach Brand in Kirchdaun vor starker Rauchentwicklung

Die Feuerwehr ist am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr zu einem Brand in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgerückt. Im Stadtteil Kirchdaun steht ein Einfamilienhaus in Brand, teilte die Polizei Mayen mit. Eine Person wurde leicht verletz und wird von Rettungskräften aufgrund einer Rauchgasvergiftung behandelt.