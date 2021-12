Finanzielle Mittel vom Land : Bad Neuenahr-Ahrweiler erhält Geld für die Stadtgestaltung

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler bekommt finanzielle Mittel aus Mainz. Ziel ist eine Aufwertung der Zentren in den beiden Stadtteilen.

Zunächst 100.000 Euro sind für die Neugestaltung der Verkehrslenkung in Ahrweiler vorgesehen, insbesondere am Obertor und an dessen Parkplatz. 140.000 Euro fließen in die Bad Neuenahrer Innenstadt, um dort Baumaßnahmen zu fördern, die nicht aus Mitteln des Wiederaufbaufonds bestritten werden können, berichtete Bürgermeister Guido Orthen, der die von Steingaß überreichten Bewilligungsbescheide in seinem Amtszimmer in Empfang nahm.