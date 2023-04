Wegfall der Casino-Einnahmen Bad Neuenahr-Ahrweiler federt fehlende Spielbankabgabe ab

Seit 2019 gewährt die Stadt ihrer GmbH einen festen jährlichen Zuschuss. Zuvor hatte sich die Gesellschaft insbesondere aus der Spielbankabgabe finanziert, die durch das Bad Neuenahrer Casino an die Stadt floss. Allerdings sank diese Spielbankabgabe in den vergangenen Jahren kontinuierlich in erheblichem Umfang. Betrug sie in früheren Jahren rund 1,5 Millionen Euro, so waren es zuletzt noch etwa 750.000 Euro. Seit der Flutkatastrophe ist die Spielbankabgabe gar auf null gesetzt.