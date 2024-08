Festival mit Kasalla 2500 Fans feiern „Typisch Kölsch“ im Kurpark Bad Neuenahr

Hochsommer an der Ahr, und im Bad Neuenahrer Kurpark tummeln sich Elfen, Prinzessinnen und Sambatänzer. Ein eindeutiger Beweis: der Karneval kennt keine Jahreszeiten mehr, auch nicht die rheinische fünfte Jahreszeit. Karneval im Sommer ist auch deshalb im Rheinland so beliebt, weil die Narren so die trostlose Zeit zwischen Aschermittwoch und dem „11. im 11.“ überstehen können, ohne in Depressionen zu verfallen. Das Format „Typisch Kölsch“ mit einem halben Dutzend Mundartbands lockte bei Temperaturen um die 30 Grad rund 2500 feierwütige Narren in die Gute-Open-Air-Stube der Kreisstadt. „Die Leute wollen das, und dann machen wir das“, so die Motivation beim Festausschuss Karneval (FAK) der fünf kreisstädtischen Karnevalsgesellschaften, die das Format anlässlich ihres Jubiläums im vergangenen Jahr erstmals in den Kurpark geholt hatten.