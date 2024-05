Einsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler Rauch in ehemaligem Hotel ruft Feuerwehr auf den Plan

Am Montagabend, 20. Mai, sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem leerstehenden Hotel in der Landgrafenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler alarmiert worden. Das berichtet die Polizei Rheinland-Pfalz am selben Abend. Angaben zur Ursache konnten bislang noch nicht gemacht werden. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt.