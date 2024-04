Neubau-Pläne vorgestellt Ein gemeinsames Feuerwehrhaus für Heppingen und Gimmigen

Schon für den Entwurf gab es viel Lob der Wehren, die von einem schlüssigen und zukunftsfähigen Konzept sprachen. „Das wird ein ordentliches Feuerwehrhaus“, war da zu hören. Die Kosten des Neubaus belaufen sich auf rund 4,7 Millionen Euro. Hiervon werden durch den Wiederaufbau anteilig rund 3,82 Millionen Euro getragen. Der durch die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zu finanzierende Betrag in Höhe von knapp 850.000 Euro wird durch den Verkaufserlös der aktuellen Feuerwehrliegenschaft in Gimmigen und weitere Zuwendungen auf rund 474.000 reduziert. Im Gesamtpreis enthalten sind bereits die Abbruchkosten des alten Gerätehauses am Pantaleonsplatz in Heppingen und der Ausbau des Feldwegs am neuen Gebäude, über den die Wehr künftig ausrückt. Architekt Tim Feigenbutz und Guido Sesterhenn von der AuEG gehen davon aus, dass noch in diesem Jahr der Bauantrag gestellt werden kann. Allerdings muss ein Bauleitplanverfahren angestoßen werden. Die Hoffnung: Baubeginn im Jahr 2025 und Fertigstellung des Hauses im Jahr 2026. Nach der nun einstimmigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses hat der Stadtrat das vorerst letzte Wort.