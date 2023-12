Unfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler 80-jährige Autofahrerin übersieht Fußgängerin

Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin hat am Freitag gegen 11 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Fußgängerin angefahren. Die Senioren fuhr nach Angaben der Polizei auf der Ahrweilerstraße und wollte auf die Ringener Straße in Richtung Sebastianstraße einbiegen. Hierbei übersah die Fahrerin eine 26-jährige Passantin, die den Fußgängerweg überquerte.