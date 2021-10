Start am 2. November : Bad Neuenahr-Ahrweiler gründet Aufbaugesellschaft

Aufräumen nach der Flut: In Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es jetzt eine Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft. Am 2. November nimmt sie die Arbeit. Foto: Rosanna Großmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler will so schnell wie möglich die Infrastruktur wieder aufbauen. Dafür hat der Stadtrat die Gründung einer Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft beschlossen.

Schon am 2. November soll die neu gegründete Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler ihre Arbeit aufnehmen. Das erklärte Bürgermeister Guido Orthen (CDU) dem Stadtrat, nachdem dieser einstimmig die Gründung der 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Stadt in der Rechtsform einer GmbH beschlossen hatte. „Ein wichtiger Schritt, um so schnell wie möglich in einen Aufbau unserer durch die Starkregenkatastrophe zerstörten Infrastruktur zu kommen“, fand der Bürgermeister. Schon am Tag nach der Ratssitzung war der Notartermin anberaumt, direkt im Anschluss soll das Firmenkonto eröffnet und das Stammkapital in Höhe von 500 000 Euro dorthin überwiesen werden.