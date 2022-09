Klimafreundlicher Wiederaufbau : Grüne Dächer sollen Standard werden

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bad Neuenahr/Ahrweiler soll eine klimafreundliche Stadt werden: Seit 2018 ist die Stadt Mitglied im europaweiten Netzwerk Klima-Bündnis. Nach der Flut hat sie im Herbst 2021 einen Grundsatzbeschluss zum ökologischen Bauen gefasst. Dabei soll es nicht bleiben.

Seit mehr als zehn Jahren ist man in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Stadt. Unter anderem wurde ein Energiekonzept erarbeitet, aus dem die Idee der Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes stammte. Man trat dem europaweiten Netzwerk Klima-Bündnis 2018 bei und fasste im Herbst 2021 einen Grundsatzbeschluss zum ökologischen Bauen. Die Flut machte die Dringlichkeit des Klimaschutzes und zur Klimafolgenanpassung auf schreckliche Weise deutlich. Nach der Katastrophe wurde bereits eine Satzung zur Begrünung von baulichen Anlagen und auf den Weg gebracht und die Erstellung eines Konzepts zur Anpassung an die Klimafolgen und den Aufbau eines Klimaanpassungsmanagements beschlossen. Nun soll ein Grundsatzbeschluss zum klimafreundlichen Aufbau folgen.

Einsatz erneuerbarer Energien soll gefördert werden

Parkhaus City Nord als Mobilitätshub