Etat von flutgeschädigter Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler verabschiedet Haushalt mit Millionen-Minus

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat nicht nur rechts und links von der Ahr für eine Schneise der Verwüstung gesorgt. Sie hat auch die städtischen Finanzen in Bad Neuenahr-Ahrweiler gehörig durcheinandergewirbelt – und erhebliche Löcher hinterlassen. So wird es im laufenden Jahr keinen Haushaltsausgleich im Rathaus geben. Vielmehr legten Bürgermeister Guido Orthen (CDU) und seine Kämmerei einen Haushalt vor, der ein kräftiges Minus aufweist: Im sogenannten Ergebnisetat gibt es einen Fehlbetrag von elf Millionen, im Finanzetat beträgt der Negativ-Saldo bei den Ein- und Auszahlungen rund sieben Millionen Euro. Um das bei Investitionen klaffende Loch von 8,5 Millionen Euro zu stopfen, wird man in gleicher Höhe neue Kredite aufnehmen müssen. Mit einer Gegenstimme (AfD) wurde das von Erstem Beigeordneten Peter Diewald (CDU) erläuterte Zahlenwerk genehmigt und als Satzung verabschiedet.