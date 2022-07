Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler : Politiker verabschieden Haushalt mit historischem Millionen-Minus

Flut-Bilanz in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Der Wiederaufbau könnte noch zehn Jahre dauern Allein in Bad Neuenahr-Ahrweiler waren von der Flut vor einem Jahr 18.000 Menschen in 10.000 Haushalten betroffen, Tausende Gebäude wurden beschädigt. Was ist seitdem geschehen und wie ist der aktuelle Stand?