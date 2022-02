Großeinsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler : 250.000 Euro Schaden nach Hotel-Brand

Bad Neuenahr-Ahrweiler Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler am Donnerstagabend ausrücken. Grund war ein Hotel-Brand in der City. Sechs Bewohner wurden evakuiert, eine Person musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Hotel-Brand in der Innenstadt hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgelöst. Polizeiangaben zufolge hatten mehrere Personen das Feuer gemeldet. Eine Person musste aufgrund einer Rauchvergiftung medizinisch versorgt werden.

Um 21.30 Uhr schrillten am Donnerstagabend die Sirenen. Da stand das Hotel Ambiente/Felten in der Innenstadt von Bad Neuenahr bereits in Flammen. Sechs Bewohner konnten durch Feuerwehreinsatzkräfte gerettet werden und blieben größtenteils unverletzt. Eine Person sei laut Polizei mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus verbracht worden. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Wohnung im ersten Obergeschoss von dem Brand betroffen. Das Feuer habe sich durch einen Lichtschacht in das Dachgeschoss ausgebreitet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.