Bad Neuenahr-Ahrweiler Hund beißt 30-Jährigen in die Hand

Ein 30-Jähriger ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler durch einen Hund verletzt worden. Der Mann habe am Freitag, 15. März, in Begleitung seines eigenen Hundes im Bereich des Wingerts oberhalb der Bahnhaltestelle „Ahrweiler Markt“ gearbeitet, teilte die Polizei Mayen am Donnerstag mit. Etwa um 10.44 Uhr sei dort auch eine Frau mit ihrem Hund spazieren gegangen. Bei dem Tier handelte es sich um einen schwarzen Hund der Rasse Cane Coso Italiano.