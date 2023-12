Interview mit Schulleiter Marco Bastiaansen „Die Tricks der Schüler sind immer noch die gleichen“

Vom Radsportler zum Schulleiter: Marco Bastiaansen ist neu an der Erich Kästner-Realschule Plus in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Interview spricht er über den Wiederaufbau nach der Flut, Hausaufgaben mit Chat GPT und darüber, wie er an einem Tag 560 Kilometer mit dem Rad gefahren ist. Die Fragen stellt Felizia Schug.