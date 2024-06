Kommunalwahlen in Bad Neuenahr-Ahrweiler Zehn Stadtteile suchen ihre neuen Ortsvorsteher

Bei den Kommunalwahlen an diesem Sonntag, 9. Juni, stehen unter anderem auch die Ortsvorsteher der zehn Stadtteile von Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Wahl. Insgesamt 15 Personen bewerben sich um die Ehrenämter. Am spannendsten dürfte das Rennen in der Kurstadt Bad Neuenahr werden, denn dort treten gleich vier Kandidaten an. Immerhin unter zwei Kandidaten können sich die Wähler in Ahrweiler und Heimersheim entschieden. In allen anderen Stadtteilen gibt es nur jeweils einen Bewerber. Der GA hat allen Kandidaten die gleiche Frage gestellt: „Was werden Sie als Erstes angehen, falls Sie zum Ortsvorsteher gewählt werden?“ Hier sind die Antworten als kleine Orientierungshilfe für noch unentschlossene Wähler.