Beschädigte Kirchengebäude in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Pfarreien bangen um ihre Dokumente

Die Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde ebenfalls geflutet. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr wurde jetzt begutachtet. Dutzende Gebäude der Pfarreiengemeinschaft sind stark beschädigt. Mit ihnen – so fürchten Archivare des Bistums Trier – gehen auch wertvolle Informationen und Erinnerungen in Form von Dokumenten verloren.