Event in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Klangwelle kehrt im Oktober zurück an die Ahr

Bad Neuenahr-Ahrweiler Drei Jahre lang konnte die Klangwelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht stattfinden, 2021 gab es ein Benefiz-Event in Bonn. Nun kehrt das Licht-, Wasser-, Feuer- und Musikspektakel im Oktober zurück ins Ahrtal.

Nach dreijähriger corona- und flutbedinger Abstinenz wird in diesem Herbst in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder die Klangwelle veranstaltet. Das Licht-, Wasser-, Feuer- und Musikspektakel kehrt im Oktober 2022 mit neuer Show in den Kurpark der Kreisstadt zurück. Das hat die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH nun angekündigt.

Nun also die Rückkehr in die Kreisstadt: In insgesamt acht Vorstellungen (Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9. Oktober, und Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. Oktober) lädt die Show in diesem Jahr im Kurpark zu einer visuellen und musikalischen Spritztour rund um den Globus ein. 30 Meter hohe Fontänen aus Milliarden Wassertropfen sollen dann wieder in den Bad Neuenahrer Nachthimmel schießen, begleitet von einem faszinierenden Licht-, Feuer- und Farbenspiel. Musikalische Highlights aus der Welt der Klassik und des Rock-Pops sowie heimische Schlager und rheinische Evergreens bilden ein emotionales Gesamtkunstwerk.