Kostenpflichtiger Inhalt: Ohne Teilnehmer von außen : Klarissen feiern 100-jähriges Bestehen in Bad Neuenahr

Blick auf das alte Klarissenkloster. Mit dem Klostergarten sicherten die Ordensfrauen ihre Lebensmittelversorgung. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr 1920 kamen die Klarissen nach Bad Neuenahr. Ihr erstes Ordenshaus, das alte Kloster, wurde 1977 gesprengt. Das neue steht an der Königsfelder Straße. Wie gehen die Ordensfrauen mit der Pandemie um und wie feiern sie ihre 100-jährige Präsenz an der Ahr? Ein Blick in die wechselvolle Historie und aufs aktuelle Klosterleben.