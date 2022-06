Wiederaufbau an der Ahr : Bad Neuenahr-Ahrweiler kritisiert zu langsame Fluthilfe

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Stadtrat und Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler sind mit ihrer Geduld am Ende: Die Stadt werde beim Wiederaufbau von Behörden ausgebremst. Vor allem bei den Arbeiten zur Wiederherstellung der Uferbereiche im Stadtgebiet gibt es Probleme und Verzögerungen.

So langsam sind Bürgermeister Guido Orthen (CDU) und mit ihm der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler mit ihrer Geduld am Ende. „Wir sind es leid, von übergeordneten Behörden immer wieder gesagt zu bekommen: Schneller geht nicht“, machte Orthen bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats seinem Unmut mit deutlichen Worten Luft. Was die Stadt an Tempo beim Wiederaufbau vorlegen wolle, werde an anderer Stelle konterkariert. Je weiter der 14. Juli 2021 in die Vergangenheit rücke, desto mehr verschwinde die Ahr auch aus dem Bewusstsein der Köpfe in Berlin und Mainz. So werde die Stadtverwaltung gezwungen, Aufgaben an sich zu ziehen, die von anderen Behörden sträflich vernachlässigt würden. „Wir müssen endlich auf die drängendsten Fragen unserer Bürger Antworten finden.“