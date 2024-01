Bauernproteste in Bad Neuenahr-Ahrweiler Landwirte demonstrieren mit knapp hundert Traktoren an Kreisverkehr

Nach den flächendeckenden Protesten der Landwirte mit massiven Auswirkungen auf den Verkehr am Montag gab es am Donnerstabend nun eine neuerliche große Aktion der Ahr-Bauern. Die versammelten sich mit knapp 100 Traktoren und Transparenten gegen die Sparpläne der Berliner Ampelregierung am Tiefkreisel „An den Ulmen“ bei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ziel der Aktion war es dabei, erneut die Forderungen der Landwirtschaft zu kommunizieren, dieses Mal in einer Art Mahnwache. Anders als am Montag wollte man dabei keine Verkehrsbehinderungen erreichen. Der Feierabendverkehr lief beinahe ungehindert. „Es läuft alles ruhig und ohne Probleme“, machte ein Polizeisprecher vor Ort deutlich.