Bad Neuenahr-Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf sieht geplante Reform als Chance

Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestoßene Krankenhausreform starten und über einen Zeitraum von vier Jahren schrittweise in Kraft treten. Unter anderem soll damit die Finanzierung der Krankenhäuser umgestellt werden, zudem soll mehr Transparenz im Gesundheitssystem Einzug halten. Das Direktorium des Krankenhauses Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich die Eckpunkte genau angeschaut.