Ahrufer in Bad Neuenahr-Ahrweiler : „Masterplan“ zur Neugestaltung der Flächen am Fluss vorgestellt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Das Ufer der Ahr hat sich nach der Flut stark verändert. In Bad Neuenahr-Ahrweiler soll es jetzt sowohl wiederhergestellt als auch neugestaltet werden. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde dazu ein „Masterplan“ vorgestellt.

Im Haupt- und Finanzausschuss von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Montag ein „Masterplan“ zur Wiederherstellung und Neugestaltung des Ahrufers nach der Flut vorgestellt worden. Dessen Ziel ist nicht zuletzt der Hochwasserschutz. Der Plan sieht neben einer moderaten Absenkung der an der Ahr gelegenen Parks auch eine Vergrößerung des Gewässerquerschnitts durch die teilweise Verlagerung von Rad- und Fußwegen in die Böschung der Ahr vor. Entstehen soll ein „attraktives Naherholungsbande von überregionaler Strahlkraft, das aus dem Potenzial der Wasserlagen schöpft“. Beabsichtigt ist die Entwicklung einer erlebnisreichen Flusslandschaft, bei deren Gestaltung Hochwasserschutz, Klimaökologie und räumliche Qualitäten einander zugutekommen.

Vereinbarung mit dem Kreis

Im Sommer wurde nach Beratung in den städtischen Gremien eine Vereinbarung mit dem Landkreis Ahrweiler geschlossen, wonach der Kreis die Stadt mit der Gewässerwiederherstellung der Ahr im Bereich zwischen der ehemaligen Fußgängerbrücke in der Carl-von-Ehrenwall-Allee und der Grenze der Stadtteile Bad Neuenahr und Heppingen beauftragt. Mit dem entsprechenden Ratsbeschluss erhielt die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler den Auftrag für die konkrete Umsetzung. Im Zuge dessen wurde das „Atelier Loidl“, eine Firma für Landschaftsarchitektur, mit einer konzeptionellen Planung zur Wiederherstellung des Ahrufers und der angrenzenden Park- und Grünflächen beauftragt.

Fußgänger auf Privatgelände an der Ahr : Hausgemeinschaft in Bad Neuenahr schützt Grundstück mit Bauzaun Eine Hausgemeinschaft in Bad Neuenahr ärgert sich, dass die Stadt zu wenig beim Wiederaufbau der Ahrufer unternimmt. Nun hat sie einen Bauzaun errichtet, um ihr Privatgrundstück zu sichern. Doch dieser wird vielfach ignoriert.

Einbindung von Parks und Grünflächen

Ferner sieht der „Masterplan“ eine grundsätzliche Einbindung der vorhandenen Park- und Grünflächen in das Konzept der Retentionsflächen vor. „Hierbei sollen Bereiche in den Parks und Grünflächen so weit abgesenkt werden, dass die ursprüngliche Nutzung durchgehend möglich ist, im Hochwasserfall diese aber zusätzlich geeignet sind, Wasser zurückzuhalten“, so die Stadt. Zugleich werde die Fließgeschwindigkeit des Gewässers gemindert. Insgesamt wolle man ein „qualitätsvolles Wegenetz entlang der beiden Ufer knüpfen“. Freiräume sollen zur Ahr hin ausgerichtet werden, wobei nicht näher definierte „neue Angebote“ geschaffen werden sollen. Die Devise laute auch: „Klimaökologische Strukturen in die Zukunft denken.“