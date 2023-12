Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Ahr soll mehr Platz bekommen

„Politik ist die Kunst des Kompromisses.“ Vielfach werde es am Ahrufer ein anderes Bild geben als vor der Flut. Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen (CDU) bereitete in der jüngsten Stadtratssitzung die Bürger darauf vor, dass sich die Optik der Flanier- und Radwegzonen rechts und links des Flusses mitsamt den künftig über die Ahr gezogenen Brückenbauwerke stark verändern wird. Hydraulische Berechnungen zur Gewässersituation am Ahrufer in Bad Neuenahr-Ahrweiler verschaffen zu den Gestaltungsmöglichkeiten und ihren Zwängen Klarheit. Wichtigste Botschaft: Ein Hochwasserschutz von „HQ 100“ ist nach Meinung von Experten im gesamten Gebiet der Kreisstadt an beiden Uferseiten der Ahr möglich.