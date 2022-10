Provisorium für Fußgänger : Neue Brücke am Casino in Bad Neuenahr-Ahrweiler eingehoben

Eine neue Fußgängerbrücke ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler eingehoben worden. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr-Ahrweiler Eine neue Ahr-Querung für Füßgänge ist in Höhe der ehemaligen Spielbank in Bad Neuenahr-Ahrweiler installiert worden. Das Provisorium soll bald begehbar sein. Zuvor muss allerdings noch die Stadt aktiv werden.

Und wieder ist ein kleines Stück Verbesserung für die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler geschaffen worden: Am Wochenende wurde eine neue provisorische Fußgängerbrücke über die Ahr in Höhe der ehemaligen Spielbank gespannt. Die alte Casino-Brücke war in der Flutnacht von den Wassermassen weggerissen und völlig zerstört worden.

Seither müssen die im Süden der Kreisstadt lebenden Menschen einen längeren Umweg in Kauf nehmen, um zu Fuß in die Innenstadt und zu den dort gelegenen Geschäften zu gelangen. 36 Meter ist der Stahlkoloss lang, der in England gefertigt und an Ort und Stelle von Spezialisten des Technischen Hilfswerkes zusammenmontiert worden war.

Eine nahezu baugleiche Brücke wurde kürzlich in Sinzig angebracht. Die neue Casinobrücke ist allerdings etwas schmaler, da sie nur von Fußgängern genutzt werden soll, während das Sinziger Bauwerk auch Radfahrern zur Verfügung steht.