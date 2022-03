Projekt für die Jugend : Bad Neuenahr-Ahrweiler plant Sportpark am Apollinarisstadion

Bad Neuenahr-Ahrweiler plant Sportpark am Apollinarisstadion

Am Apollinarisstadion in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll ein Sportpark für die Jugend entstehen. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler will am Apollinarisstadion einen Sportpark für die Jugend mit Spendengeldern bauen lassen. Vorgesehen sind unter anderem ein Beachvolleyballfeld, eine Kletteranlage und ein Minigolfplatz.

Bei den Planungen zur Landesgartenschau 2023 hatte die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler auch die jugendlichen Besucher sowie den Nachwuchs der Stadt im Blick. So sollte auf der ehemaligen Zirkuswiese und der benachbarten ehemaligen Hundewiese neben dem Apollinarisstadion eine schon seit Langem gewünschte Skateranlage errichtet werden, und zwar als Bestandteil eines größeren Sportparks mit Beachvolleyballfeld, Parcours- und Kletterbereich sowie einem Adventure-Minigolfplatz.

Doch die Flutkatastrophe 2021 brachte nicht nur das Aus für die Landesgartenschau, sondern auch für den Sportpark. Denn das Areal wird wohl noch auf absehbare Zeit als Bauschuttlager genutzt werden müssen. Weil der Abfallwirtschaft des Kreises aber mittlerweile einen Rückgang der Annahmemengen festgestellt habe, könne über eine mittelfristige Nutzung der Fläche gesprochen werden, sagte der Erste Beigeordnete Peter Diewald in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Firmen, Institutionen und Stiftungen wollen spenden

Erfreulicherweise hätten bereits zahlreiche Firmen, Institutionen, Stiftungen und Privatpersonen der Stadt Spenden für Vorhaben in Aussicht gestellt, die Situation für Kinder und Jugendliche in der Stadt nach der Flutkatastrophe zu verbessern, so Diewald. Deshalb könne man darüber nachdenken, zunächst die ehemalige Zirkuswiese den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen sowie eine sportliche Nutzung vorzusehen. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die Skateranlage sowie möglicherweise auch eine Beachvolleyballanlage auf dem Areal realisiert werden könne. Außerdem könne die Stadt auch Outdoor-Fitnessgeräte auf dem Areal aufbauen.