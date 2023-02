Trinkwasserversorgung : Bad Neuenahr-Ahrweiler Rat will zusammen mit Sinzig Wasser-Hochbehälter bauen

Blick ins Innere: Der Hochbehälter im Sinziger Stadtteil Bad Bodendorf. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Sinzig Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat grünes Licht für den Bau eines gemeinsamen Wasser-Hochbehälters mit Sinzig gegeben. Der Entscheidung ging allerdings eine lange Debatte voraus.



Damit im Katastrophenfall genug Trinkwasser da ist: Sinzig will mit der Nachbarstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einen gemeinsamen Hochbehälter bauen (der GA berichtete). Lange beschäftigt war auch der Stadtrat in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit der Thematik. Dort tat man sich schwer, dem interkommunalen Projekt beizutreten. Schlussendlich stimmte man nach langer Diskussion einem Planungsauftrag jedoch zu.

Unmittelbar nach dem Juli 2021 wurde von den Wasserwerken Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler versucht, eine Möglichkeit zur Verknüpfung der beiden Wasserversorgungsnetze zu untersuchen, so die Sinziger Stadtverwaltung. Hierbei wurde die bereits in früheren Jahren vom Land eingebrachte Projektidee zur „Ersatzwasserversorgung“ aufgegriffen. An einem noch nicht festgelegten Standort könne ein „ein Drehkreuz“ für eine Ersatzwasserversorgung geschaffen werden. Dies griffen beide Stadtverwaltungen nun auf. Ein gemeinsamer Hochbehälter wurden ins Spiel gebracht. Damit beschäftigten sich bereits die Werksausschüsse in den beiden Städten. Ergebnis: Mit einem gemeinsamen Hochbehälter könnte im Krisenfall die Versorgung sicherer werden. Das Land hat bereits Fördermittel in Aussicht gestellt.

Stadtrat: Bedenken bei den Grünen

Wenngleich es auch eine deutliche Mehrheit für die Zusammenarbeit mit Sinzig gab, so gab es bei den Grünen im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler doch auch Bedenken: Den Grünen zufolge entnehme das in der Nachbarstadt ansässige Coca-Cola-Werk große Mengen an Trinkwasser. Dies könne beispielsweise bei anhaltenden Dürrephasen zu Engpässen und Probleme in der allgemeinen Versorgung der Bad Neuenahr-Ahrweiler Bevölkerung führen. Das vom Coca-Cola-Konzern entnommene Wasser fehle an anderer Stelle. Es gehe nicht an, dass zu einem denkbaren Defizitausgleich bei Coca-Cola das in einem gemeinsamen Hochbehälter angesammelte Trinkwasser in Sinzig herhalten müsse, so Ratsmitglied Ralf Urban.

Diese Maßnahme sei dringlich geboten, sogar überfällig, um die dauerhafte Sicherheit der Wasserversorgung zu gewährleisten, hieß es bei der CDU. Nicht umsonst gewähre das Land für die Herstellung von solchen Verbundnetzen hohe Landeszuwendungen. „Dies jetzt nicht umzusetzen, wäre grob fahrlässig und unverantwortlich“, so die CDU.