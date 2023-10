Raub in Heimersheim Zwei mit Messern bewaffnete Männer überfallen Supermarkt

Zwei bislang unbekannte und mit einem Messer bewaffnete Männer wollten am Donnerstagmorgen einen Supermarkt in Heimersheim ausrauben. Wie die Polizei mitteilte, war eine Mitarbeiterin des Marktes in dem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen 7 Uhr dabei, Waren einzuräumen.