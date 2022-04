Vorfall in der Hochstraße : Rollstuhlfahrer bei Brand in Bad Neuenahr-Ahrweiler schwer verletzt

Symbolfoto. Foto: Frank Homann

Bad Neuenahr-Ahrweiler In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Dienstagvormittag ein Rollstuhlfahrer in Brand geraten und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in eine Klinik geflogen. Die Hintergründe sind noch unklar.



Rettungskräfte und Polizei sind am Dienstagvormittag wegen eines Brandes an die Hochstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgerückt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war dort gegen 11 Uhr ein Rollstuhlfahrer vor einem Haus aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Mann wurde schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Weitere Berichterstattung folgt.

