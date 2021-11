3.000 Euro Sachschaden : Scheunenbrand in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Am Freitagabend brannte in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Scheune. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Die Polizei fahndet nach möglichen Verdächtigen.

Am Freitgabend, gegen 18:25 Uhr, wurde der Polizei ein Scheunenbrand in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Heimersheim, gemeldet. In der Scheune befanden sich 3 mit Stroh beladene Anhänger, die bei Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte brannten, so die Polizei. Das Feuer wurde von 13 Einsatzkräften der Feuerwehr Heimersheim und Bad Neuenahr-Ahrweiler gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR.